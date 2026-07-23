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Одна з країн НАТО запросила у Польщі МіГ-29, обіцяні Україні

00:16 23.07.2026 Чт
2 хв
Заступник міністра відмовився підтвердити, чи йдеться саме про Болгарію
aimg Катерина Коваль
Одна з країн НАТО запросила у Польщі МіГ-29, обіцяні Україні Фото: це одна з країн, яка все ще експлутує МіГ-29 (Getty Images)
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Польща отримала запит від неназваної країни НАТО щодо винищувачів МіГ-29, які Варшава планує передати Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio ZET.

Що заявив заступник міністра оборони Польщі

Павел Залевський підтвердив факт звернення союзника по НАТО, однак наголосив, що пріоритетом для Польщі залишається передача винищувачів саме Україні. На пряме запитання, чи йдеться про Болгарію, він відповідати відмовився.

Чому підозрюють саме Болгарію

Нині в НАТО лише дві країни експлуатують МіГ-29 - Польща та Болгарія. Софія поступово переходить на нові F-16V, однак поки отримала лише першу партію, а другий транш очікується не раніше 2027 року.

За наявними даними, Болгарія має 16 винищувачів МіГ-29, але у справному стані перебувають лише шість із них. Через санкції ЄС країна більше не може отримувати запчастини для цих літаків від Росії, тому шукає альтернативне джерело комплектуючих — саме польський парк може стати таким джерелом.

Водночас Болгарія наразі не готова передати власні МіГ-29 Україні, побоюючись втратити боєздатність своїх Повітряних сил.

Нагадаємо, раніше цього місяця міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш підтвердив, що Варшава отримала офіційний запит від Києва та продовжує переговори, а польська сторона бачить шанси на позитивний результат.

Водночас у ЗМІ повідомляли, що Польща розглядала можливість списання МіГ-29 замість їх передачі Україні - причиною називали розбіжності щодо умов обміну та фінансування модернізації літаків.

Крім того, Польща призупинила процес передачі залишків своїх винищувачів ще у червні, пояснивши це очікуванням на врегулювання технічних і політичних питань з боку Києва.

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