Одна из стран НАТО пригласила в Польше МиГ-29, обещанные Украине
Польша получила запрос от неназванной страны НАТО по поводу истребителей МиГ-29, которые Варшава планирует передать Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio ZET .
Что заявил заместитель министра обороны Польши
Павел Залевский подтвердил факт обращения союзника за НАТО, однако отметил, что приоритетом для Польши остается передача истребителей именно Украине. На прямой вопрос, идет ли речь о Болгарии, он отвечать отказался.
Почему подозревают именно Болгарию
В настоящее время в НАТО только две страны эксплуатируют МиГ-29 – Польша и Болгария. София постепенно переходит на новые F-16V, однако пока получила только первую партию, а второй транш ожидается не раньше 2027 года.
По имеющимся данным, Болгария имеет 16 истребителей МиГ-29, но в исправном состоянии находятся только шесть из них. Из-за санкций ЕС страна больше не может получать запчасти для этих самолетов от России, поэтому ищет альтернативный источник комплектующих — именно польский парк может стать таким источником.
В то же время, Болгария пока не готова передать собственные МиГ-29 Украине, опасаясь потерять боеспособность своих Воздушных сил.
Напомним, ранее в этом месяце министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш подтвердил, что Варшава получила официальный запрос от Киева и продолжает переговоры, а польская сторона видит шансы на положительный результат .
В то же время, в СМИ сообщали, что Польша рассматривала возможность списания МиГ-29 вместо их передачи Украине - причиной называли разногласия относительно условий обмена и финансирования модернизации самолетов.
Кроме того, Польша приостановила процесс передачи остатков своих истребителей еще в июне, объяснив это ожиданием урегулирования технических и политических вопросов со стороны Киева.