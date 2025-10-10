Одна з країн Європи посилить оборону неба на 370 млн доларів на тлі загрози дронів

Швеція готується до повітряних загроз через хвилю "гібридних атак" по всій Європі. Уряд країни виділяє 3,5 мільярда шведських крон (понад 367 млн доларів) на системи протидії дронам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони країни Пола Йонсона.

Як розповів міністр, Швеція інвестує 3,5 мільярда шведських крон у додаткові системи протидії дронам. Це включає закупівлю зброї для збиття дронів, ударні безпілотники для авіабаз та датчики для створення перешкод.

"Це значно посилить наші оборонні можливості", - наголосив Йонсон.

Окрім цього, Швеція планує придбати більше запасних частин і обладнання для бойових літаків, щоб підвищити готовність військово-повітряних сил.

Міністр також зауважив, що нещодавні інциденти зі шпигунськими дронами стали нагадуванням про зростання ролі повітряних загроз у сучасній війні.

"Ми мусимо захищатися від цього", - підкреслив глава оборонного відомства.