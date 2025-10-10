Одна з країн Європи посилить оборону неба на 370 млн доларів на тлі загрози дронів
Швеція готується до повітряних загроз через хвилю "гібридних атак" по всій Європі.
Уряд країни виділяє 3,5 мільярда шведських крон (понад 367 млн доларів) на системи протидії дронам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони країни Пола Йонсона.
Як розповів міністр, Швеція інвестує 3,5 мільярда шведських крон у додаткові системи протидії дронам. Це включає закупівлю зброї для збиття дронів, ударні безпілотники для авіабаз та датчики для створення перешкод.
"Це значно посилить наші оборонні можливості", - наголосив Йонсон.
Окрім цього, Швеція планує придбати більше запасних частин і обладнання для бойових літаків, щоб підвищити готовність військово-повітряних сил.
Міністр також зауважив, що нещодавні інциденти зі шпигунськими дронами стали нагадуванням про зростання ролі повітряних загроз у сучасній війні.
"Ми мусимо захищатися від цього", - підкреслив глава оборонного відомства.
Дрони над Європою
Останнім часом у кількох країнах Європи фіксують польоти невідомих безпілотників над стратегічними та військовими об’єктами, що викликає занепокоєння в НАТО.
Так, у Данії, Норвегії, Франції, Німеччини та Швеції - дрони помічали поблизу аеропортів, військових баз і критичної інфраструктури.
Напередодні декілька безпілотників були зафіксовані над Осло: вони кружляли в районі Східного передмістя, через що роботу аеропорту Гардермуен тимчасово призупинили.
Днями у Німеччині в місті Гайленкірхен також зафіксували проліт невідомого апарата над авіабазою, де дислокуються літаки повітряної розвідки НАТО. Подібні випадки не поодинокі й реєструвалися також у інших країнах регіону.
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) прямо пов’язують низку таких інцидентів із російською гібридною кампанією, на їхню думку, Кремль тестує реакцію систем ППО НАТО та вимірює політичну рішучість країн ЄС.
Українська розвідка, зі свого боку, встановила, що багато підозрілих дронів запускаються з танкерів так званого "тіньового флоту" Росії.
У відповідь на загрозу деякі країни вже посилюють заходи безпеки.
Зокрема, у Німеччині розпочали підготовку законопроєкту, який дозволить поліції збивати безпілотники, що порушують заборонені для польотів зони або ставлять під загрозу безпеку.