Одна из стран Европы усилит оборону неба на 370 млн долларов на фоне угрозы дронов

Швеция готовится к воздушным угрозам из-за волны "гибридных атак" по всей Европе. Правительство страны выделяет 3,5 миллиарда шведских крон (более 367 млн долларов) на системы противодействия дронам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны страны Пола Йонсона.

Министр также отметил, что недавние инциденты со шпионскими дронами стали напоминанием о возрастании роли воздушных угроз в современной войне. "Мы должны защищаться от этого", - подчеркнул глава оборонного ведомства.

Кроме этого, Швеция планирует приобрести больше запасных частей и оборудования для боевых самолетов, чтобы повысить готовность военно-воздушных сил.

"Это значительно усилит наши оборонительные возможности", - подчеркнул Йонсон.

Как рассказал министр, Швеция инвестирует 3,5 миллиарда шведских крон в дополнительные системы противодействия дронам. Это включает закупку оружия для сбивания дронов, ударные беспилотники для авиабаз и датчики для создания препятствий.

Дроны над Европой

В последнее время в нескольких странах Европы фиксируют полеты неизвестных беспилотников над стратегическими и военными объектами, что вызывает беспокойство в НАТО.

Так, в Дании, Норвегии, Франции, Германии и Швеции - дроны замечали вблизи аэропортов, военных баз и критической инфраструктуры.

Накануне несколько беспилотников были зафиксированы над Осло: они кружили в районе Восточного пригорода, из-за чего работу аэропорта Гардермуен временно приостановили.

На днях в Германии в городе Гайленкирхен также зафиксировали пролет неизвестного аппарата над авиабазой, где дислоцируются самолеты воздушной разведки НАТО. Подобные случаи не единичны и регистрировались также в других странах региона.

Аналитики Института изучения войны (ISW) прямо связывают ряд таких инцидентов с российской гибридной кампанией, по их мнению, Кремль тестирует реакцию систем ПВО НАТО и измеряет политическую решимость стран ЕС.

Украинская разведка, в свою очередь, установила, что многие подозрительные дроны запускаются с танкеров так называемого "теневого флота" России.

В ответ на угрозу некоторые страны уже усиливают меры безопасности.

В частности, в Германии начали подготовку законопроекта, который позволит полиции сбивать беспилотники, нарушающие запрещенные для полетов зоны или ставящие под угрозу безопасность.