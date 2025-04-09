Один - "турист", другий - найманець. У СБУ розповіли деталі допиту китайських полонених

Слідчі СБУ провели перші допити китайських військовополонених, яких ЗСУ взяли у полон у Донецькій області. Вони розповіли, яким чином опинилися на війні та які завдання виконували у складі російської армії на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

Йдеться про двох громадян Китаю: одного захопили бійці 2 мб 157 ОМБр біля населеного пункту Тарасівка, іншого – військовослужбовці 1 мб 81 ОАЕБр поблизу Білогорівки.

За інформацією СБУ, полонені китайці не мають бойових поранень, проте отримують необхідну медичну допомогу, як це передбачено Женевською конвенцією.

Для проведення першочергових слідчих заходів полонених доставили до Києва. Вони утримуються в належних умовах, що відповідають вимогам міжнародного права. Спілкування з полоненими відбувається через перекладачів.

За словами обох іноземців, вони потрапили у полон до українських військових на своєму ж першому бойовому завданні.

Один із фігурантів, безробітний 1991 року народження, був завербований представником РФ безпосередньо у Китаї. У лютому 2025 року прибув до Москви та підписав контракт про службу в російській армії.

Інший, 1998 року народження, приїхав до Росії у грудні 2024 року нібито з туристичною метою. За його словами, потім, перебуваючи у РФ, він подав заявку на підписання контракту, відгукнувшись на оголошення в інтернеті про набір на службу і виплату 2 млн рублів.

Наразі СБУ перевіряє покази полонених та проводить необхідні слідчі заходи для встановлення всіх обставин участі громадян Китаю у війні РФ проти України.

Зазначається, що слідство ведеться за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

Фото з допиту китайських полонених (t.me/SBUkr)