Один - "турист", второй - наемник. В СБУ рассказали детали допроса китайских пленных
Следователи СБУ провели первые допросы китайских военнопленных, которых ВСУ взяли в плен в Донецкой области. Они рассказали, каким образом оказались на войне и какие задачи выполняли в составе российской армии на территории Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.
Речь идет о двух гражданах Китая: одного захватили бойцы 2 мб 157 ОМБр возле населенного пункта Тарасовка, другого - военнослужащие 1 мб 81 ОАЭБр вблизи Белогоровки.
По информации СБУ, пленные китайцы не имеют боевых ранений, однако получают необходимую медицинскую помощь, как это предусмотрено Женевской конвенцией.
Для проведения первоочередных следственных мероприятий пленных доставили в Киев. Они содержатся в надлежащих условиях, отвечающих требованиям международного права. Общение с пленными происходит через переводчиков.
По словам обоих иностранцев, они попали в плен к украинским военным на своем же первом боевом задании.
Один из фигурантов, безработный 1991 года рождения, был завербован представителем РФ непосредственно в Китае. В феврале 2025 года прибыл в Москву и подписал контракт о службе в российской армии.
Другой, 1998 года рождения, приехал в Россию в декабре 2024 года якобы с туристической целью. По его словам, затем, находясь в РФ, он подал заявку на подписание контракта, откликнувшись на объявление в интернете о наборе на службу и выплату 2 млн рублей.
Сейчас СБУ проверяет показания пленных и проводит необходимые следственные мероприятия для установления всех обстоятельств участия граждан Китая в войне РФ против Украины.
Отмечается, что следствие ведется под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).
Фото с допроса китайских пленных (t.me/SBUkr)
ВСУ захватили в плен граждан Китая
Напомним, бойцы 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ на одном из направлений захватили в плен двух китайцев. Президент Украины Владимир Зеленский показал видео с пленными.
В связи с этим Украина вызвала временного поверенного в делах Китая из-за участия граждан КНР в войне на стороне России. В то же время Министерство иностранных дел Китая заявило, что "выясняет ситуацию" с Украиной.
Сегодня РБК-Украина со ссылкой на источники в спецслужбах, сообщало о том, что СБУ уже допросила пленных китайцев и назвала их имена. Позже появилось видео допроса двух китайских пленных.
Добавим, по словам Зеленского, Китай знал об участии своих граждан в войне против Украины на стороне России.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.