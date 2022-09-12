В один солнечный день мы встретимся снова. В Минобороны обратились к крымчанам

Минобороны обнародовало видео с кадрами из Крыма и заявило, что полуостров обязательно вернется под контроль Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны в Twitter.

"Невыразимо больно быть надолго разлученным с человеком, которого любишь и будешь любить всегда", - говорится в сообщении Минобороны. It is indescribably painful to be separated for a long time from the person you love, and will always love. pic.twitter.com/qlFav7COnw — Defense of Ukraine (@DefenceU) September 12, 2022 На видео изображены пейзажи из украинского Крыма, а также акции местных жителей, на которые они выходили с флагами Украины и крымских татар. Ролик сопровождается песней Веры Линн, в которой есть такие слова: "Мы встретимся снова, не знаю где, не знаю когда, но знаю, что в один солнечный день мы встретимся снова".