Перелом в войне произойдет в момент падения Луганска и Донецка, а с ними и Крыма, - Подоляк

Переломный момент в войне России против Украины произойдет, когда ВСУ деоккупируют Луганск и Донецк. Когда это случится, россияне сами уйдут из Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в эфире российского телеканала " Дождь ".

Украинское командование считает Херсонское направление одним из ключевых в нынешнем контрнаступлении Вооруженных сил.

"Деблокада Херсона позволит рассчитывать на определенные действия по блокированию коридора в Крым - ну, и соответственно по проведению специальных операций уже в Крыму. Они прорабатываются, мы сейчас этим занимаемся", - сказал Подоляк.

Советник главы ОП также назвал Луганское направление важным. Он считает, что перелом в войне произойдет, когда украинские военные освободят Луганск и Донецк.

"Крыма как такового как оборонительного узла нет. Как только падает Донецк и Луганск - из Крыма все уходят", - сказал он.

Кроме того, Подоляк считает, что мирные переговоры между Украиной и Россией могут начаться только после успешных территориальных достижений нашей страны. Тогда Украина выставит свои ультимативные, очень жесткие требования.

"Я думаю, к этому времени произойдет некоторое обновление политической элиты в Российской Федерации, и я думаю, что эти требования будут шокирующими для России", - сказал Подоляк.