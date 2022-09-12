Одного сонячного дня ми зустрінемося знову. У Міноборони звернулися до кримчан

Міноборони оприлюднило відео з кадрами з Криму та заявило, що півострів обов'язково повернеться під контроль України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони у Twitter .

"Невимовно боляче бути надовго розлученим з людиною, яку любиш і будеш любити завжди", - говориться у повідомленні Міноборони.

It is indescribably painful to be separated for a long time from the person you love, and will always love. pic.twitter.com/qlFav7COnw — Defense of Ukraine (@DefenceU) September 12, 2022

На відео зображені краєвиди з українського Криму, а також акції місцевих жителів, на які вони виходили з прапорами України та кримських татар.

Ролик супроводжувається піснею Віри Лінн, у якій є такі слова: "Ми зустрінемося знову, не знаю де, не знаю коли, та знаю, що одного сонячного дня ми зустрінемося знову".