Один з пунктів пропуску на кордоні з Румунією зупинив роботу через удари РФ

Вівторок 11 листопада 2025 11:29
UA EN RU
Один з пунктів пропуску на кордоні з Румунією зупинив роботу через удари РФ Фото: пункт пропуску "Дяківці" з Румунією не працює через відсутність світла (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Через удари РФ по енергетичній інфраструктурі України тимчасово зупинена робота автомобільного пункту пропуску "Дяківці" на кордоні з Румунією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДПСУ.

"У результаті масованих ворожих атак на енергетичну інфраструктуру України, в міжнародному автомобільному пункті пропуску "Дяківці" наразі відсутнє промислове електроживлення", - зазначили у ДПСУ.

Повідомляється, що у зв’язку з цим оформлення транспортних засобів та пішоходів в обох напрямках не здійснюється. Вживаються заходи з відновлення електропостачання.

"Просимо враховувати цю інформацію під час перетину кордону з Румунією та скористатися пунктами пропуску "Красноїльськ" та "Порубне", - йдеться у повідомленні прикордонників.

Раніше повідомлялось, що Румунія продовжила обмеження дорожнього руху на одному з пунктів пропуску на кордоні з Україною – з 27 жовтня строком на 33 дні.

Також раніше Державна прикордонна служба України попередила громадян про роботи з ремонту дорожнього покриття перед пунктом пропуску "Рава-Руська" у Львівській області (який веде до Польщі).

Через це можливе уповільнення оформлення транспортних засобів, тож мандрівникам порадили враховувати цей факт під час планування поїздки та, за можливості, обирати альтернативні пункти пропуску.

Крім того, речник ДПСУ Андрій Демченко розповів про нові правила в'їзду громадян до ЄС - що зміниться для українців при перетині кордону й чи збільшить біометричний контроль черги.

Читайте також, навіщо перевіряють речі на кордоні й що шукають собаки.

