Один из пунктов пропуска на границе с Румынией остановил работу из-за ударов РФ

Вторник 11 ноября 2025 11:29
UA EN RU
Один из пунктов пропуска на границе с Румынией остановил работу из-за ударов РФ Фото: пункт пропуска "Дьяковцы" с Румынией не работает из-за отсутствия света (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Из-за ударов РФ по энергетической инфраструктуре Украины временно остановлена работа автомобильного пункта пропуска "Дьяковцы" на границе с Румынией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГПСУ.

"В результате массированных вражеских атак на энергетическую инфраструктуру Украины, в международном автомобильном пункте пропуска "Дяковцы" пока отсутствует промышленное электропитание", - отметили в ГПСУ.

Сообщается, что в связи с этим оформление транспортных средств и пешеходов в обоих направлениях не осуществляется. Принимаются меры по восстановлению электроснабжения.

"Просим учитывать эту информацию при пересечении границы с Румынией и воспользоваться пунктами пропуска "Красноильск" и "Порубное", - говорится в сообщении пограничников.

Ранее сообщалось, что Румыния продлила ограничения дорожного движения на одном из пунктов пропуска на границе с Украиной - с 27 октября сроком на 33 дня.

Также ранее Государственная пограничная служба Украины предупредила граждан о работах по ремонту дорожного покрытия перед пунктом пропуска "Рава-Русская" во Львовской области (который ведет в Польшу).

Из-за этого возможно замедление оформления транспортных средств, поэтому путешественникам посоветовали учитывать этот факт при планировании поездки и, по возможности, выбирать альтернативные пункты пропуска.

Кроме того, представитель ГПСУ Андрей Демченко рассказал о новых правилах въезда граждан в ЕС - что изменится для украинцев при пересечении границы и увеличит ли биометрический контроль очереди.

Читайте также, зачем проверяют вещи на границе и что ищут собаки.

