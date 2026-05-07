Один з найбільших НПЗ Росії вдруге за 8 днів уражений дроном, - ЗМІ

12:54 07.05.2026 Чт
2 хв
Що пошкоджено на російському заводі цього разу?
aimg Валерій Ульяненко
Ілюстративне фото: НПЗ у Пермі знову атакований дроном (Getty Images)

Один з найбільших НПЗ Росії "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" (ПНОС) у Пермі вдруге за 8 днів був атакований безпілотником.

OSINT-аналітик ASTRA встановив, що дрон завдав удару саме по цьому НПЗ на основі відео очевидців. Імовірно, було уражено резервуарний парк.

Атаку "на одну з промислових майданчиків Пермського краю" підтвердив і глава регіону Дмитро Махонін, однак він не уточнив назви підприємства.

"Сьогодні на одну з промислових майданчиків Пермського краю здійснив наліт ворожий безпілотник. Працівники перебувають у захисних спорудах. Постраждалих та значних руйнувань немає. Життю та здоров'ю мешканців нічого не загрожує", - йдеться у його заяві.

Фото: "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" вдруге під ударом за 8 днів (t.me/astrapress)

Він зазначив, що загрози хімічної небезпеки немає, і додав, що у регіоні зберігається режим "Безпілотної небезпеки" та "Килим".

НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" - один з найбільших нафтопереробних заводів країни-агресорки потужністю близько 13 мільйонів тонн нафти на рік.

Завод постачає паливо як цивільному сектору, так і російській армії. Він розташований на відстані більш ніж за 1500 км від України.

Нагадаємо, 29 квітня дрони СБУ вперше завдали удару по нафтовій інфраструктурі поблизу Пермі. Тоді пожежу було зафіксовано на лінійній виробничо-диспетчерській станції, яка забезпечує подачу нафти на НПЗ - вогонь охопив майже всі резервуари на об'єкті.

Зазначимо, після першої хвилі вибухів у Пермі стався викид небезпечних речовин - в небі утворився характерний білий "гриб". Місцевих мешканців попередили про аварію з викидом небезпечної речовини.

Про все, що відомо про удар по НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" за понад 1500 км від України - читайте у матеріалі РБК-Україна.

