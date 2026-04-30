ua en ru
Чт, 30 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Крадене зерно в Ізраїлі Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Після нового вибуху в Пермі стався викид небезпечних речовин, в небі - білий "гриб" (відео)

09:23 30.04.2026 Чт
2 хв
Що відбувається на нафтостанції знову?
aimg Олена Чупровська
Після нового вибуху в Пермі стався викид небезпечних речовин, в небі - білий "гриб" (відео) Фото: Другий день атак на Перм: у місті оголосили аварію і попередили про небезпечні речовини (росЗМІ)

У Пермі другу добу поспіль лунають вибухи. Після нового удару дронів у місті оголосили аварію з викидом небезпечної речовини, а в небі над містом здійнявся білий "гриб" диму.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Читайте також: Україна випробувала нові FPV-дрони, ударів по тилу Росії стане більше, - Флеш

30 квітня в Пермі стався черговий вибух. З гучномовців по місту розійшлося попередження про аварію.

"Сталася аварія з викидом небезпечної речовини", - чути на відео.

Одночасно у Пермському краї оголошено повітряну тривогу.

На відео, яке поширюють місцеві жителі, видно характерний білий "гриб" диму над містом.

Що горить

Вчора, 29 квітня, дрони вдарили по нафтоперекачувальній станції в Пермському краї. Сьогодні, за даними соцмереж, відбувся повторний удар по тому ж об'єкту або поблизу нього. Місцеві канали публікують нові відео вибуху.

На місці пожежа тривала щонайменше добу.

"Далекобійні" санкції України в дії

Як повідомляло РБК-Україна, 29 квітня фахівці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ атакували лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Перм" - стратегічний нафтовий об'єкт за понад 1500 кілометрів від кордону з Україною.

За даними СБУ, горіли майже всі резервуари станції.

Тим часом президент України Володимир Зеленський оприлюднив дані про те, як удари по нафтовій інфраструктурі скорочують морський експорт Росії: у трьох ключових портах зафіксовано критичне падіння обсягів відвантаження.

Страждає від ударів і окупований Росією Крим.

Як повідомляло РБК-Україна, Сили оборони України вдарили по аеродрому "Кача" та нафтобазі у Сімферополі - під вогонь потрапили також об'єкти протиповітряної оборони та пункти управління дронами.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація НПЗ Пермь
Новини
Летіли дрони та балістика, понад 30 прильотів: як вночі відпрацювала ППО по цілях РФ
Аналітика
Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО