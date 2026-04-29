Головна » Новини » Війна в Україні

Палають майже всі резервуари: дрони СБУ підпалили нафтостанцію біля Пермі (відео)

13:03 29.04.2026 Ср
У СБУ розкрили важливість нафтового хабу біля Пермі, який уразили дрони
Костянтин Широкун
Фото: дрони СБУ уразили стратегічний нафтовий хаб біля Пермі (росЗМІ)

Служба безпеки України уразила стратегічну нафтоперекачувальну станцію біля російського міста Перм за понад 1500 кілометрів від України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СБУ.

Читайте також: Орськ і Перм прокинулися від вибухів, горить нафтова інфраструктура (фото, відео)

"Цієї ночі фахівці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ відпрацювали по лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛПДС) "Перм", яка розташована за понад 1500 кілометрів від кордону з Україною", - повідомили у СБУ.

Зазначається, що дана станція належить АТ "Транснефть" і є стратегічно важливим хабом магістральної нафтотранспортної системи РФ. Через станцію нафта розподіляється у чотирьох напрямках, зокрема й до Пермського НПЗ.

Відомо, що внаслідок атаки дронів СБУ на нафтоперекачувальній станції виникла масштабна пожежа. За попередньою інформацією, горять майже всі резервуари для зберігання нафти.

"СБУ системно зменшує експортний потенціал РФ та підриває її економічну основу, з якої фінансується війна проти України. Ураження нафтологістики створює дефіцит ресурсів, порушує ланцюги постачання пального для армії", - зазначив т.в.о. Голови СБУ Євгеній Хмара.

Удари по нафтовій інфраструктурі РФ

Нагадаємо, вранці 29 квітня безпілотники атакували одразу два російських міста - Орськ та Перм.

Під ударами опинилися нафтопереробний завод та об'єкт нафтопровідної компанії. Орськ розташований на відстані понад 1400 км від кордону з Україною.

Також українські безпілотники втретє за два тижні - 16, 20 та 28 квітня - завдали ударів по нафтотерміналу в Туапсе у Краснодарському краї РФ.

Масштабна пожежа охопила нові резервуари, а місцева влада була змушена оголосити евакуацію.

Глава Кремля Володимир Путін вперше відреагував на серію ударів України по НПЗ у Туапсе. Він назвав їх "терористичними", але масштабної загрози начебто немає.

Служба безпеки України Пермь Вторгнення Росії до України Дрони
Під ударом опинилися гіпермаркет, лікарня та оселі: все про нічну атаку від Харкова до Одещини
Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО
