Один из крупнейших НПЗ России второй раз за 8 дней поражен дроном, - СМИ

OSINT-аналитик ASTRA установил, что дрон нанес удар именно по этому НПЗ на основе видео очевидцев. Предположительно, был поражен резервуарный парк.

Атаку "на одну из промышленных площадок Пермского края" подтвердил и глава региона Дмитрий Махонин, однако он не уточнил названия предприятия.

"Сегодня на одну из промышленных площадок Пермского края совершил налет вражеский беспилотник. Работники находятся в защитных сооружениях. Пострадавших и значительных разрушений нет. Жизни и здоровью жителей ничего не угрожает", - говорится в его заявлении.

Он отметил, что угрозы химической опасности нет, и добавил, что в регионе сохраняется режим "Беспилотной опасности" и "Ковер".

НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" - один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны-агрессора мощностью около 13 миллионов тонн нефти в год.

Завод поставляет топливо как гражданскому сектору, так и российской армии. Он расположен на расстоянии более чем в 1500 км от Украины.

Напомним, 29 апреля дроны СБУ впервые нанесли удар по нефтяной инфраструктуре вблизи Перми. Тогда пожар был зафиксирован на линейной производственно-диспетчерской станции, которая обеспечивает подачу нефти на НПЗ - огонь охватил почти все резервуары на объекте.