У Росії палає потужний НПЗ після атаки дронів (фото, відео)

08:36 21.05.2026 Чт
2 хв
Перед пожежею повідомлялось про роботу ППО
aimg Олена Чупровська
У Росії палає потужний НПЗ після атаки дронів (фото, відео) Фото: У Росії після атаки дронів горить НПЗ в Самарській області (росЗМІ)
У Росії спалахнув Сизранський НПЗ, який розташований у Самарській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дописи у місцевих пабліках та заяви місцевої влади.

Згідно з інформацією, яку поширювали у соцмережах, у Росії, НПЗ загорівся під ранок. Спочатку місцеві жителі ніби чули роботу ППО, потім чули вибухи.

На фото та відео видно, що в районі НПЗ стовп чорного диму.

Місцева влада звітує про двох загиблих людей у результаті події. Також нібито є постраждалі.

У Росії палає потужний НПЗ після атаки дронів (фото, відео)Фото: наслідки пожежі на Сизранському НПЗ (t.me/exilenova_plus).

Спочатку повідомлялось про задимлення на приватному секторі, але згодом місцеві написали, що горить саме установка з перероблення нафти.

Що відомо про Сизранський НПЗ

Розташований у місті Сизрань Самарської області Росії. Входить до структури "Роснафти" і є одним із найбільших НПЗ у Поволзькому регіоні. Потужність переробки - до 8,5 млн тонн нафти на рік, що становить понад 3% від загальноросійського показника.

Завод виробляє бензин, дизельне пальне, авіаційний гас і мазут, і постачає їх у кілька областей Центральної Росії та частково на експорт.

З початком повномасштабної війни проти України підприємство стало регулярною ціллю українських БПЛА. Зокрема, у серпні, грудні 2025 року та наприкінці того ж року завод зазнав кількох ударів, що призводили до пожеж і тривалих зупинок виробництва. ЗСУ розглядають його як об'єкт паливно-енергетичної інфраструктури, що безпосередньо забезпечує російську армію.

Нагадаємо, цієї ж ночі партизани АТЕШ уразили тепловоз у Санкт-Петербурзі. Шляхом підпалу було виведено з ладу тепловоз, задіяний у перевезенні нафтових вантажів та забезпеченні ланцюжків постачання промисловості РФ.

Раніше також повідомлялось, що Росія втратила чверть нафтопереробних потужностей через атаки дронів. Це сталося внаслідок масштабних атак українських БПЛА.

Зеленський зі Стармером обговорили дипломатичний трек у війні з РФ
Мігранти чи повернення своїх: як Україна планує закрити дефіцит у 4,5 мільйона працівників
Мігранти чи повернення своїх: як Україна планує закрити дефіцит у 4,5 мільйона працівників