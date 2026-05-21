Один из крупнейших НПЗ России частично остановился после атаки дрона, - Reuters

22:11 21.05.2026 Чт
2 мин
Завод является вторым по величине производителем бензина в РФ
aimg Валерий Ульяненко
Один из крупнейших НПЗ России частично остановился после атаки дрона, - Reuters
Нефтеперерабатывающий завод "Лукойла" "Нижегороднефтеоргсинтез" (NORSI), который входит в топ-5 крупнейших в РФ, частично остановил производство после удара дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Россия потеряла четверть нефтеперерабатывающих мощностей из-за атак дронов

Агентство пишет, что в результате удара беспилотников по НПЗ в среду, 20 мая, была остановлена половина мощностей.

В частности, на заводе остановлена установка первичной переработки АВТ-6, обеспечивающая 53% мощности предприятия - 25,7 тысячи тонн в сутки.

Завод со вчерашнего дня прекратил выпуск мелкооптовых партий моторного топлива, а также приостанавливал продажу бензина на бирже.

NORSI, который является вторым по величине производителем бензина в России, может перерабатывать 16 миллионов метрических тонн нефти в год, что эквивалентно примерно 320 000 баррелей в день.

"Остановка установки CDU-6 на NORSI приведет к резкому снижению производства на нефтеперерабатывающем заводе, что придаст еще большей неопределенности российскому энергетическому сектору и поставкам топлива", - пишет Reuters.

Напомним, 18 мая нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово оказался под ударом Сил обороны. На предприятии вспыхнул пожар.

Кроме того, в ночь на 21 мая в соцсетях появилась информация, что на Сызранском НПЗ вспыхнул пожар. Местные жители сначала слышали работу ПВО, после чего раздались взрывы.

Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удар по Сызранскому НПЗ, расположенному в более чем 800 километрах от границы Украины. На заводе был зафиксирован масштабный пожар.

