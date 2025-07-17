Одесу накрила негода з штормовим вітром: повалено десятки дерев, пошкоджені авто (фото)

Негода в Україні у липні

Вчора, 16 липня, синоптики повідомляли про негоду відразу у п'яти областях України, у регіонах прогнозували грози та шквали. Через негоду оголошено І рівень небезпеки.

При цьому, сьогодні та завтра, 17 та 18 липня, після тривалої спеки в Україні очікується різка зміна погоди зі зниженням температури. У більшості регіонів пройдуть потужні зливи, місцями з грозами та градом.

За даними ДСНС, лише за одну добу на Львівщині випала майже річна норма дощів, що спричинило стрімкий підйом рівня води у річках. З підтоплених територій евакуювали людей.

Також рятувальники показали повінь у Львівській області з висоти пташиного польоту.

Тим часом на півдні України помітили одразу кілька смерчів, які виникли майже одночасно. Відео вражаючого природного явища поширили у соцмережах.

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