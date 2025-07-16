На Україну сунуть гроза та град: де поллє уже в найближчі години

Відразу у п'яти областях України сьогодні прогнозують грози та шквали. Через негоду оголошено І рівень небезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій України.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств і руху транспорту. Будьте уважні!", - попередили в ДСНС.

Повідомляється, що така ситуація буде утримуватись до кінця сьогоднішньої доби. На фоні погіршення погодних умов вже оголошений І рівень небезпеки, а саме - жовтий.

Синоптики Укргідрометцентру у найближчі три години прогнозують грозу в Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Черкаській та Одеській областях. Місцями очікується град та шквали 15-20 м/с.

Зауважимо, що за словами синоптика сьогодні, 16 липня більшість регіонів України мала б очікувати сильна спека.

Проте повідомлялось, що вже найближчими днями прогнозується різке похолодання та потужні зливи.

Нагадаємо, що нещодавно ми писали про те, що за минулий тиждень в Українських містах зафіксували 26 нових температурних рекордів.

Варто додати, що раніше патрульна поліція дала низку важливих порад для водіїв, щоб поїздка в негоду була безпечною.

РБК-Україна також давало рекомендації щодо того, що робити водієві, який потрапив у зливу.

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