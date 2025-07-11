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Повінь на Львівщині показали з висоти пташиного польоту (відео)

П'ятниця 11 липня 2025 13:18
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Повінь на Львівщині показали з висоти пташиного польоту (відео) Фото: наслідки негоди у Львівській області (facebook.com/LVIVDSNS)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок негоди стались підтоплення у Львові й на території 11 територіальних громад Львівської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як нагадує ДСНС, через значні опади відбувся вихід з русел річок Щирка та Зубра у Львівському районі.

Внаслідок негоди сталось підтоплення, окрім Львова, 11 територіальних громад, а саме:

  • Кам’янка-Бузької;
  • Глинянської;
  • Давидівської;
  • Зимноводівської;
  • Оброшинської;
  • Пустомитівської;
  • Бродівської;
  • Червоноградської;
  • Сокільницької;
  • Солонківської;
  • Щирецької громад.

Станом на 8 ранку пожежно-рятувальні підрозділи Львівської області здійснили 56 виїздів для ліквідації наслідків негоди. Із затоплених будинків врятовані 8 осіб, серед яких 5 дітей.

До ліквідації наслідків залучені:

  • 179 рятувальників;
  • 49 одиниць спеціальної техніки.

Негода у Львові 10 липня

Вчора. 10 липня, Львів та околиці накрила негода. Через зливу частину вулиць були підтоплені, а на деяких ділянках рух ускладнений або повністю заблокований.

Як повідомляли у ДСНС, у Львівській області за одну добу випала майже річна норма дощів.

Більше деталей про ситуацію, а також фото та відео з місця - в матеріалі РБК-Україна.

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Львівська область ДСНС
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