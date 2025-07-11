Повінь на Львівщині показали з висоти пташиного польоту (відео)
Внаслідок негоди стались підтоплення у Львові й на території 11 територіальних громад Львівської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Як нагадує ДСНС, через значні опади відбувся вихід з русел річок Щирка та Зубра у Львівському районі.
Внаслідок негоди сталось підтоплення, окрім Львова, 11 територіальних громад, а саме:
- Кам’янка-Бузької;
- Глинянської;
- Давидівської;
- Зимноводівської;
- Оброшинської;
- Пустомитівської;
- Бродівської;
- Червоноградської;
- Сокільницької;
- Солонківської;
- Щирецької громад.
Станом на 8 ранку пожежно-рятувальні підрозділи Львівської області здійснили 56 виїздів для ліквідації наслідків негоди. Із затоплених будинків врятовані 8 осіб, серед яких 5 дітей.
До ліквідації наслідків залучені:
- 179 рятувальників;
- 49 одиниць спеціальної техніки.
Негода у Львові 10 липня
Вчора. 10 липня, Львів та околиці накрила негода. Через зливу частину вулиць були підтоплені, а на деяких ділянках рух ускладнений або повністю заблокований.
Як повідомляли у ДСНС, у Львівській області за одну добу випала майже річна норма дощів.
Більше деталей про ситуацію, а також фото та відео з місця - в матеріалі РБК-Україна.
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