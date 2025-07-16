Після спеки - похолодання зі зливами та градом: синоптик назвала дату негоди

Після тривалої спеки в Україні очікується різка зміна погоди зі зниженням температури. У більшості регіонів пройдуть потужні зливи, місцями з грозами та градом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Погода 17 липня

За її прогнозом, у четвер, 17 липня, спека не відступить, хоча місцями стане трохи прохолодніше. Помірна температура триматиметься на заході України, а також на Сумщині, Полтавщині та частково на Дніпропетровщині +20…+27°C.

Натомість у решті областей прогнозується спека +27…+32°C, а на сході та місцями на півдні повітря розжариться до +32…+36°C.

Можливі короткочасні дощі з грозами, шквалами та навіть градом. Опади ймовірні на заході, у Сумській, Полтавській областях, а ввечері - на Харківщині та Одещині. В інших регіонах очікується суха погода.

У Києві 17 липня буде тепло +26…+27°C без опадів.

Погода 18 липня

А вже у п'ятницю погода зміниться кардинально. У більшості областей температура повітря знизиться до комфортніших +20…+26°C. Навіть на півдні буде вже не так спекотно +25…+29°C.

Лише у Запорізькій області стовпчики термометрів можуть сягати +33°C, а на крайньому сході збережеться сильна спека.

Як попередила Діденко, цього дня очікуються зливи на заході, півночі, Вінниччині, Черкащині, а також уночі на Одещині. Водночас південна частина країни та схід залишатимуться під впливом сухої спекотної погоди.

У столиці 18 липня прогнозується значне зниження температури - до +20…+23°C, а також дощі.

"Готуйте парасолі, пігулки від тиску та головного болю, можна відкривати широко вікна і впускати свіже повітря, навіть пошукати, куди ви запхнули плед, бо доведеться вночі вкриватися”, - додала синоптик.