Після спеки - похолодання зі зливами та градом: синоптик назвала дату негоди
Після тривалої спеки в Україні очікується різка зміна погоди зі зниженням температури. У більшості регіонів пройдуть потужні зливи, місцями з грозами та градом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
Погода 17 липня
За її прогнозом, у четвер, 17 липня, спека не відступить, хоча місцями стане трохи прохолодніше. Помірна температура триматиметься на заході України, а також на Сумщині, Полтавщині та частково на Дніпропетровщині +20…+27°C.
Натомість у решті областей прогнозується спека +27…+32°C, а на сході та місцями на півдні повітря розжариться до +32…+36°C.
Можливі короткочасні дощі з грозами, шквалами та навіть градом. Опади ймовірні на заході, у Сумській, Полтавській областях, а ввечері - на Харківщині та Одещині. В інших регіонах очікується суха погода.
У Києві 17 липня буде тепло +26…+27°C без опадів.
Погода 18 липня
А вже у п'ятницю погода зміниться кардинально. У більшості областей температура повітря знизиться до комфортніших +20…+26°C. Навіть на півдні буде вже не так спекотно +25…+29°C.
Лише у Запорізькій області стовпчики термометрів можуть сягати +33°C, а на крайньому сході збережеться сильна спека.
Як попередила Діденко, цього дня очікуються зливи на заході, півночі, Вінниччині, Черкащині, а також уночі на Одещині. Водночас південна частина країни та схід залишатимуться під впливом сухої спекотної погоди.
У столиці 18 липня прогнозується значне зниження температури - до +20…+23°C, а також дощі.
"Готуйте парасолі, пігулки від тиску та головного болю, можна відкривати широко вікна і впускати свіже повітря, навіть пошукати, куди ви запхнули плед, бо доведеться вночі вкриватися”, - додала синоптик.
Нагадаємо, минулого тижня Львів та околиці накрила негода. Через зливу частина вулиць була підтоплена.
За даними ДСНС, лише за одну добу на Львівщині випала майже річна норма дощів, що спричинило стрімкий підйом рівня води у річках. З підтоплених територій евакуювали людей.
Також рятувальники показали повінь у Львівській області з висоти пташиного польоту.
Тим часом на півдні України помітили одразу кілька смерчів, які виникли майже одночасно. Відео вражаючого природного явища поширили у соцмережах.
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