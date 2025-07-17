Одессу накрыла непогода со штормовым ветром: повалены десятки деревьев, повреждены авто (фото)

Сегодня ночью, 17 июля, Одессу и окружающие населенные пункты накрыл штормовой ветер с грозой. В результате упало много деревьев, повреждены авто и торговый киоск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Одесского городского совета.
"Порывами штормового ветра в Одессе повалены 11 деревьев и крупных веток. Повреждены машины и торговый киоск", - отметили в Одесском горсовете.
Также отмечается, что по состоянию на утро 17 июля работники КП "Горзелентрест" уже почти завершили работы по ликвидации последствий непогоды.
Вчера, 16 июля, синоптики сообщали о непогоде сразу в пяти областях Украины, в регионах прогнозировали грозы и шквалы. Из-за непогоды объявлен І уровень опасности.
При этом, сегодня и завтра, 17 и 18 июля, после длительной жары в Украине ожидается резкая смена погоды со снижением температуры. В большинстве регионов пройдут мощные ливни, местами с грозами и градом.
По данным ГСЧС, только за одни сутки на Львовщине выпала почти годовая норма дождей, что вызвало стремительный подъем уровня воды в реках. Из подтопленных территорий эвакуировали людей.
Также спасатели показали наводнение во Львовской области с высоты птичьего полета.
Между тем на юге Украины заметили сразу несколько смерчей, которые возникли почти одновременно. Видео впечатляющего природного явления распространили в соцсетях.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.