Одессу накрыла непогода со штормовым ветром: повалены десятки деревьев, повреждены авто (фото)

Непогода в Украине в июле

Вчера, 16 июля, синоптики сообщали о непогоде сразу в пяти областях Украины, в регионах прогнозировали грозы и шквалы. Из-за непогоды объявлен І уровень опасности.

При этом, сегодня и завтра, 17 и 18 июля, после длительной жары в Украине ожидается резкая смена погоды со снижением температуры. В большинстве регионов пройдут мощные ливни, местами с грозами и градом.

По данным ГСЧС, только за одни сутки на Львовщине выпала почти годовая норма дождей, что вызвало стремительный подъем уровня воды в реках. Из подтопленных территорий эвакуировали людей.

Также спасатели показали наводнение во Львовской области с высоты птичьего полета.

Между тем на юге Украины заметили сразу несколько смерчей, которые возникли почти одновременно. Видео впечатляющего природного явления распространили в соцсетях.

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