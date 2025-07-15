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В Україні помітили багато смерчів одночасно (відео)

Вівторок 15 липня 2025 14:02
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В Україні помітили багато смерчів одночасно (відео) Ілюстративне фото: смерч вирує над полем (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

На півдні України помітили одразу кілька смерчів, які виникли майже одночасно. Відео вражаючого природного явища поширили у соцмережах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали.

“Один, два, три, чотири - воно все лупить. А там ще п’ятий! Там ще куча! Прямо такі масивні", - чути емоційний коментар очевидця за кадром.

На відео видно одразу кілька вихорів, що утворилися над полем. За словами очевидців, деякі з них були масивними та добре помітними на відстані.

Поки що інформації про постраждалих чи завдані збитки немає.

Раніше синоптики попереджали, що влітку смерчі можуть виникати внаслідок грозових фронтів і сильного нагрівання повітря. Такі природні явища все частіше спостерігають на Одещині та Миколаївщині.

Смерчі в Україні

Нагадаємо, вчора смерч помітили біля траси Київ-Одеса. Відео незвичного природного явища почали публікувати очевидці у соцмережах.

У понеділок, 3 червня, смерч зафіксували над Черніговом. Він з’явився під час грози близько 17:00. У небі над містом сформувалася характерна воронка, яку зафіксували очевидці.

Минулого року чималий смерч зафіксували над Чорним морем в Одесі. Зокрема, його бачили відпочиваючі на пляжі "Відрада".

Перед тим смерч утворився над водою біля міста Південне в Одеській області. Воронка утворилася далеко в море, і величезний вихор ширяв над водою досить довго. Його змогли зняти очевидці на фото і відео.

Ще раніше місцеві жителі села Рідківці Чернівецькій області зіткнулися з рідкісним явищем. Вони стали свідками смерчу. Це сталося вдень.

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