В одесской школе ученику оторвало палец во время урока

В Одессе в одной из школ во время урока в руках 13-летнего ученика взорвалась петарда. В результате взрыва школьнику оторвало палец.

"Предварительно установлено, что во время урока в руках у 13-летнего подростка разорвалась петарда, в результате чего произошла травматическая ампутация пальца. Пострадавший "скорой" был доставлен в больницу", - сообщили в полиции.

Напомним, подобный инцидент в 2019 году произошел в одной из школ под Харьковом. Ученик третьего класса поджег петарду и она разорвалась у него в руке. В результате хирургам пришлось ампутировать палец ребенку.

Также РБК-Украина писало, что недавно в Северодонецке произошел взрыв боеприпаса на детской площадке. В результате пострадала девятилетняя девочка.

Кроме этого в марте в одной из школ Николаевской области произошел взрыв котла, в результате чего пострадал один человек.