ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Северодонецке произошел взрыв, пострадал ребенок

Новина українською →
Северодонецк, Вторник 18 мая 2021 21:09
В Северодонецке произошел взрыв, пострадал ребенок Фото: в Северодонецке произошел взрыв на детской площадке (facebook.com/policeLG)
Автор: РБК-Украина

Во вторник вечером, 18 мая, в Северодонецке произошел взрыв боеприпаса на детской площадке. В результате инцидента пострадала девятилетняя девочка.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Луганской области.

Инцидент произошел около 17 часов на детской площадке по улице Энергетиков.

На место происшествия немедленно прибыли правоохранители, которые ограничили доступ на площадку других лиц.

По предварительным данным, произошел взрыв сигнального патрона.

На месте происшествия правоохранители выявили еще два аналогичных патроны, которые находились в кустах и на скамейке.

Известно, что указанные опасные предметы нашли ребята, проживающие в этом же дворе, на помойке и спрятали их в кустах, а пострадавшая девочка их нашла.

"Сейчас девочке оказывается помощь в больнице города, у нее диагностирована рассечение брови", - говорится в сообщении.

Фото: в Северодонецке произошел взрыв на детской площадке (facebook.com/policeLG)

Напомним, в начале марта в Николаевской области взорвался котел в школе. В результате пострадал человек, который находился в помещении котельной.

До этого в феврале в результате взрыва гранаты на детской площадке погиб мужчина. По данным СМИ, он подорвал себя из-за проблем в семье.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Северодонецк Взрыв
NEWS
Украина планирует приобрести противоракетную систему вроде "Железного купола", - Таран
Украина планирует приобрести противоракетную систему вроде "Железного купола", - Таран
DAILY
Олигарх в окружении. Как Коломойский теряет влияние и что ему грозит в Украине
Владислав Красинский, Олег Черныш Олигарх в окружении. Как Коломойский теряет влияние и что ему грозит в Украине