В Николаевской области произошел взрыв в школе, есть пострадавший
Сегодня, 1 марта, в Николаевской области в одной из школ произошел взрыв котла. В результате инцидента пострадал человек, который находился в помещении котельной.
Как сообщается, взрыв произошел в селе Ивановка Очаковского района. По информации спасателей, в помещении котельной под железобетонной плитой находился человек 1994 года рождения. Его с травмой головы и нижней конечности достали и доставили в медицинское учреждение.
"Обстоятельства происшествия выясняются, на месте работают сотрудники полиции, медики, кран от воинской части A2687", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что после взрыва в котельне произошел пожар площадью два квадратных метра. Он был ликвидирован спасателями.
Фото: взрыв в школе (facebook.com/MNSMYKOL)
Напомним, 27 февраля в Черновцах произошел взрыв в городской больнице №1. В результате погиб один человек и еще один получил ранения. Из здания эвакуировали 20 человек.
Кроме того, в начале февраля в больнице Запорожье тоже произошел взрыв. Тогда в результате инцидента погибли четыре человека - врач и три пациента, которые были на ИВЛ.