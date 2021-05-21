В Одеській школі учневі відірвало палець під час уроку

В Одесі в одній зі шкіл під час уроку в руках 13-річного учня вибухнула петарда. В результаті вибуху школяреві відірвало палець.

"Попередньо встановлено, що під час уроку в руках у 13-річного підлітка розірвалася петарда, в результаті чого сталася травматична ампутація пальця. Потерпілий "швидкої" був доставлений в лікарню", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, подібний інцидент в 2019 році стався в одній зі шкіл під Харковом. Учень третього класу підпалив петарду і вона розірвалася у нього в руці. В результаті хірургам довелося ампутувати палець дитині.

Також РБК-Україна писало, що нещодавно в Сєвєродонецьку стався вибух боєприпасу на дитячому майданчику. В результаті постраждала дев'ятирічна дівчинка.

Крім цього в березні в одній зі шкіл Миколаївської області стався вибух котла, внаслідок чого постраждала одна людина.