В Одесской области заминировали ряд избирательных участков

В день внеочередных выборов в Верховную раду, 21 июля 2019, правоохранители получили сообщение о минировании четырех избирательных участков в Одесской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

Как сообщается, на спецлинию полиции поступило сообщение о минировании 4 избирательных участков в Раздельнянском районе. На место происшествия отправились следственно-оперативные группы Национальной полиции, взрывотехники и кинологи.

В настоящее время проводится обследование территорий избирательных участков.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области правоохранители получили сообщение о минировании всех 14 избирательных участков города Торецк. В Министерстве внутренних дел отметили, что эвакуация на избирательных участках не проводилась.

РБК-Украина писало, что в Донецкой области после анонимного сообщения о минировании временно закрыли контрольный пункт "Майорское". Позже в штабе Объединенных сил заявили, что пиротехники не обнаружили никаких взрывоопасных объектов на территории КПВВ.

Кроме того, 18 июля в Харькове произошло массовое минирование объектов. Правоохранители получили сообщение о минировании 5 отелей, 21 жилого дома, 22 торговых центров и 8 медицинских учреждений. Об обнаружении взрывоопасных предметов не сообщалось.