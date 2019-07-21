На Донбассе закрыли один из КПВВ после звонка о минировании

Иллюстративное фото (скриншот видео radiosvoboda)

КПВВ "Майорское" с утра не работает, персонал эвакуировали

В Донецкой области на линии разграничения после звонка о минировании закрыли контрольный пункт пропуска въезда-выезда "Майорское". Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

Сообщается, что в 06:00 на Донбассе открылись все пункты пропуска, однако уже в 06:45 полиция получила анонимное сообщение о минировании КПВВ "Майорское".

"Чтобы гарантировать безопасность для мирного населения штаб операции Объединенных сил решил приостановить пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения в пределах дорожного коридора "Горловка-Бахмут", - говорится в сообщении.

Также в пограничной службе отметили, что гражданских и личный состав эвакуировали в безопасное место. На данный момент территория пункта пропуска обследуется группой разминирования ГСЧС, принимаются необходимые меры безопасности. Остальные КПВВ в районе операции Объединенных сил функционируют в штатном режиме.

Также сообщается, что возобновление работы КПВВ ожидают 150 авто на въезд на контролируемую территорию и 60 автомобилей на выезд.

Напомним, на прошлой неделе Кабинет министров утвердил новый порядок пересечения линии разграничения на востоке Украины. В частности, упразднен перечень разрешенных для перемещения товаров.

Отметим, ранее пограничники рассказали, как будут работать КПВВ на Донбассе в день выборов. Предполагается, что на пунктах пропуска будут усиленные пограничные наряды, а также привлекут мобильные комплексы пограничного контроля для ускорения процедуры пропуска.