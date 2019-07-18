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В Харькове проверяют информацию о массовом минировании

Новости » Происшествия    18.07.2019 - 18:20
В Харькове проверяют информацию о массовом минировании
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

В полицию поступило сообщение о минировании 56 объектов

В Харькове полиция проверяет информацию о минировании 56 объектов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области. 

Как сообщается, в полицию 18 июля поступило сообщение о закладке взрывчатки в 5 отелях, 21 жилом доме, 22 торговых центрах и 8 медицинских учреждениях. 

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан.

В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 17 июля Киеве из-за анонимного сообщения о минировании закрыли на вход и выход станцию метро "Дворец спорта" и пересадку на станцию "Льва Толстого". 

Кроме того, в Житомире неизвестный сообщил о минировании двух местных высших учебных заведений. Местные СМИ отмечали, что заминировали Житомирский политехнический университет и Житомирский медицинский институт. На месте происшествия работали сотрудники полиции, кинологи и взрывотехники.

Также в Харькове 8 июля произошло массовое минирование объектов. Правоохранители получили сообщение о минировании всех торговых центров города и железнодорожного вокзала.

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