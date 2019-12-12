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В Одесской области произошло ДТП, погибла 19-летняя девушка

Новости » Происшествия     12.12.2019 - 22:15
В Одесской области произошло ДТП, погибла 19-летняя девушка
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

От полученных телесных повреждений девушка погибла мгновенно

В Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), погибла 19-летняя девушка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

По информации правоохранителей, 65-летний водитель автомобиля "Hyundai" совершил наезд на девушку, когда та переходила проезжую часть дороги по пешеходному переходу. От полученных телесных повреждений она погибла мгновенно.

"На месте работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий. По предварительным данным водитель авто трезвый. Устанавливаются обстоятельства происшествия. После проведения осмотра места происшествия будет решаться вопрос о задержании водителя согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В Одесской области произошло ДТП, погибла 19-летняя девушкаФото: место ДТП (od.npu.gov.ua)

Напомним, 11 декабря на трассе Киев-Одесса, вблизи села Краснополка Уманского района, произошла авария с участием микроавтобуса Mercedes и грузового автомобиля DAF. В результате пострадали 6 человек.

Как сообщало РБК-Украина, на трассе Киев-Чоп произошло ДТП, в результате которого погиб мужчина. Отмечается, что произошло столкновение фургона с легковым автомобилем в Белгород-Днестровском районе. Следственно-оперативной группой предварительно установлено, что 34-летняя водитель легкового фургона Renault Kangoo допустил столкновение с Mitsubishi, выехав на встречную полосу.

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