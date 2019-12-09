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В Одесской области в смертельном ДТП пострадали двое детей

Новости » Происшествия     09.12.2019 - 15:37
В Одесской области в смертельном ДТП пострадали двое детей
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего ранения получили четверо человек

В Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которой погиб человек и еще четверо получили ранения, среди которых двое детей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

Отмечается, что произошло столкновение фургона с легковым автомобилем в Белгород-Днестровском районе. Следственно-оперативной группой предварительно установлено, что 34-летняя водитель легкового фургона Renault Kangoo допустила столкновение с Mitsubishi, выехав на встречную полосу.

В результате ДТП женщина погибла мгновенно, а трое ее пассажиров - мальчик и девочка 7-ми и 8-ми лет и 18-летняя девушка получили тяжелые телесные повреждения. Кроме того, травмы получил и 57-летний водитель Mitsubishi. Всех их госпитализировали.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека, среди которых двое детей.

РБК-Украина писало, что во вторник, 2 декабря, в Одессе на проспекте Добровольского произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погиб один человек и еще один получил травмы.

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