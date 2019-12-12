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В Одеській області сталося ДТП, загинула 19-річна дівчина

Новини » Надзвичайні події     12.12.2019 - 22:15
В Одеській області сталося ДТП, загинула 19-річна дівчина
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Від отриманих тілесних ушкоджень дівчина загинула миттєво

В Одеській області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), загинула 19-річна дівчина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу обласної поліції.

За інформацією правоохоронців, 65-річний водій автомобіля "Hyundai" скоїв наїзд на дівчину, коли та переходила проїжджу частину дороги по пішохідному переходу. Від отриманих тілесних ушкоджень вона загинула миттєво.

"На місці працює слідчо-оперативна група по розслідуванню дорожньо-транспортних пригод. За попередніми даними водій авто тверезий. Встановлюються обставини події. Після проведення огляду місця аварії буде вирішуватися питання про затримання водія згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

В Одеській області сталося ДТП, загинула 19-річна дівчинаФото: місце ДТП (od.npu.gov.ua)

Нагадаємо, Нагадаємо, 11 грудня на трасі Київ-Одеса, поблизу села Краснопілка Уманського району, сталася аварія за участю мікроавтобуса Mercedes і вантажного автомобіля DAF. В результаті постраждали 6 осіб.

Як повідомляло РБК-Україна, на трасі Київ-Чоп сталося ДТП, унаслідок якої загинув чоловік. Зазначається, що відбулося зіткнення фургона з легковим автомобілем в Білгород-Дністровському районі. Слідчо-оперативною групою попередньо встановлено, що 34-річна водійка легкового фургона Renault Kangoo допустила зіткнення з Mitsubishi, виїхавши на зустрічну смугу.

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