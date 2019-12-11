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На трассе Киев-Одесса столкнулись микроавтобус и грузовик, есть пострадавшие

Новости » Происшествия     11.12.2019 - 19:27
На трассе Киев-Одесса столкнулись микроавтобус и грузовик, есть пострадавшие
Иллюстративное фото (УНИАН)

Водителя микроавтобуса деблокировали из кабины

В Черкасской области в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) пострадали пять человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что около 14:00 на автодороге Киев-Одесса, вблизи села Краснополка Уманского района, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса Mercedes и грузового автомобиля DAF.

В результате происшествия четырех пассажиров микроавтобуса с травмами различной тяжести госпитализированы в Уманскую центральную больницу.

Спасатели деблокировали водителя, которого зажало в кабине микроавтобуса. Ограничение движения автотранспорта на автодороге не было.

РБК-Украина писало, что близ Тернополя в среду, 11 декабря, произошло дорожно-транспортное происшествие при участии рейсового автобуса, в результате чего один человек погиб и еще пять были травмированы.

Напомним, ранее на трассе Львов-Краковец произошла авария с участием микроавтобуса, в результате которого пострадали 4 человека.

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