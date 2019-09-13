В Одесской области погиб сотрудник СБУ

В Одесской области в среду, 11 сентября, во время выполнения задания погиб сотрудник Центра специальных операций "А" Александр Иваньков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Службы безопасности Украины в Facebook.

Как сообщается, Иваньков погиб 11 сентября во время выполнения задания, максимально приближенного к боевому, в Одесской области.

"11 сентября Александр трагически погиб в Одесской области, выполняя задания, максимально приближенные к боевым. СБ всесторонне поддержит семью Александра, а боевые побратимы не оставят близких наедине с горем", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что 12 сентября выполняя боевое задание в зоне проведения операции Объединенных сил погиб военнослужащий Национальной гвардии. Военный получил ранения несовместимые с жизнью. Причины трагедии устанавливаются.

Также РБК-Украина писало, что 11 сентября на Донбассе погибли двое украинских военнослужащих. Военные получили несовместимые с жизнью ранения в результате вражеского обстрела. При этом сообщалось, что противник 18 раз нарушал режим прекращения огня.

Добавим, что 7 сентября в поселке Гончаровское Черниговской области погиб солдат, который проходил службу по контракту в воинской части оперативного командования "Север". Трагедия произошла во время транспортировки боевой техники.