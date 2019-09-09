Появились подробности гибели военного в Черниговской области

Фото: БРЭМ (dbr.gov.ua)

На военного наехала БРЭМ, в отношении водителя открыто уголовное дело

Военный в Черниговской области погиб в результате наезда на него бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ). Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Сообщается, что после наезда БРЭМ военнослужащий был прижат к едущему впереди танку.

"По предварительной информации, при движении колонны военной техники водитель БРЭМ нарушил правила вождения специальной машины и совершил наезд на военнослужащего, прижав его к танку Т-64БВ, который двигался впереди. От полученных травм военнослужащий умер во время транспортировки в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

В отношении водителя БРЭМ открыто уголовное дело по ч.1 ст.415 (нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее гибель потерпевшего).

Напомним, инцидент произошел 7 сентября в селе Гончаровское Черниговской. Погибший солдат проходил службу по контракту воинской части оперативного командования "Север".

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Херсонской области при передислокации военной техники взорвался прицеп с горюче-смазочными материалами. В результате взрыва были уничтожены элементы защитной динамической брони.