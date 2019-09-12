На Донбассе погиб боец Нацгвардии

Иллюстративное фото (ООС)

Военный погиб при выполнении боевого задания

На Донбассе 12 сентября в зоне проведения операции Объединенных сил погиб боец Национальной Гвардии. Об этом сообщили в пресс-службе операции Объединенных сил (ООС).

Сообщается, что военнослужащий Национальной гвардии Украины получил ранения несовместимые с жизнью во время выполнения боевой задачи.

"Обстоятельства происшествия выясняются. Работает рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины и командования воинской части", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что от начала суток 12 сентября боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Обстрелы совершались вблизи Пищевиков, Водяного, Новогнатовки, Верхнеторецка, Авдеевки, Новгородского, Зайцевого, Крымского и Майского.

Также сообщалось, что за прошлые сутки 11 сентября погибли двое украинских военнослужащих. При этом сообщалось, что противник 18 раз нарушал режим прекращения огня.