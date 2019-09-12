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На Донбассе погиб боец Нацгвардии

Новости » Происшествия    12.09.2019 - 21:22
На Донбассе погиб боец Нацгвардии
Иллюстративное фото (ООС)

Военный погиб при выполнении боевого задания

На Донбассе 12 сентября в зоне проведения операции Объединенных сил погиб боец Национальной Гвардии. Об этом сообщили в пресс-службе операции Объединенных сил (ООС).

Сообщается, что военнослужащий Национальной гвардии Украины получил ранения несовместимые с жизнью во время выполнения боевой задачи.

"Обстоятельства происшествия выясняются. Работает рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины и командования воинской части", - говорится в сообщении.

На Донбассе погиб боец Нацгвардии

Напомним, ранее сообщалось, что от начала суток 12 сентября боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Обстрелы совершались вблизи Пищевиков, Водяного, Новогнатовки, Верхнеторецка, Авдеевки, Новгородского, Зайцевого, Крымского и Майского.

Также сообщалось, что за прошлые сутки 11 сентября погибли двое украинских военнослужащих. При этом сообщалось, что противник 18 раз нарушал режим прекращения огня.

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