В Одеській області загинув співробітник СБУ

У Одеській області у середу, 11 вересня, під час виконання завдання загинув співробітник Центру спеціальних операцій "А" Олександр Іваньков. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Служби безпеки України у Facebook.

Як повідомляється, Іваньков загинув 11 вересня під час виконання завдання, максимально наближеного до бойового, у Одеській області.

"11 вересня Олександр трагічно загинув на Одещині, виконуючи завдання, максимально наближені до бойових. СБ України всебічно підтримає родину Олександра, а бойові побратими не залишать близьких наодинці з горем", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 12 вересня виконуючи бойове завдання в зоні проведення операції Об'єднаних сил загинув військовослужбовець Національної гвардії. Військовий отримав поранення несумісні з життям. Причини трагедії встановлюються.

Також РБК-Україна писало, що 11 вересня на Донбасі загинули двоє українських військовослужбовців. Військові отримали несумісні з життям поранення в результаті ворожого обстрілу. При цьому повідомлялося, що противник 18 разів порушував режим припинення вогню.

Додамо, що 7 вересня в селищі Гончарівське Чернігівської області загинув солдат, який проходив службу за контрактом військової частини оперативного командування "Північ". Трагедія сталася під час транспортування бойової техніки.