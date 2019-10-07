В Одесской области в ДТП погиб человек и пострадали двое детей

Фото: ДТП в Одесской обл. (od.npu.gov.ua)

Возле Каролино-Бугаза столкнулись две машины - четверо пострадавших

В Одесской области в результате столкновения автомобиля "ВАЗ" с "Opel Astra" вечером 6 октчбрч один человек погиб и четверо пострадали, в том числе - два ребенка. Об этом передает отдел коммуникации полиции Одесской области

Авария произошла около 17 часов вблизи села Каролино-Бугаз. По предварительным данным оперативников, водитель "Ваза" выехал на встречную полосу.

"От полученных травм 60-летний мужчина погиб на месте. По предварительному заключению врачей, он был в алкогольном опьянении", - передает полиция.

Водитель "Opel Astra" и трое ее пассажиров, среди которых - 10-летний ребенок и младенец, получили травмы различной степени тяжести. Все они госпитализированы.

Напомним, также сегодня стало известно, что в Одесской области в селе Большой Дальник произошло столкновение грузового и легкового автомобилей, в результате чего погиб один человек, еще четверо получили повреждения.

Ранее сообщалось, что в Запорожье произошло ДТП, в котором погиб несовершеннолетний. 14-летний парень, который был за рулем автомобиля, врезался в другое авто. В результате аварии несовершеннолетний водитель погиб на месте, еще 4 человека пострадали.