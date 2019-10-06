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Под Ровно в ДТП с грузовиком погиб человек, среди пострадавших ребенок

Новости » Происшествия    06.10.2019 - 14:31
Под Ровно в ДТП с грузовиком погиб человек, среди пострадавших ребенок
Фото: место ДТП (rv.npu.gov.ua)

ДТП произошло вблизи с. Александрия Ровенского района

В Ровенской области легковой автомобиль Renault Fluence столкнулся с грузовиком DAF, погиб один человек, еще двое, среди которых ребенок, получили травмы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции в Ровенской области.

По сообщению полиции, ДТП произошло вблизи села Александрия Ровенского района на автодороге "Городище-Ровно-Староконстантинов".

"В результате ДТП жизнь водителю "Renault" спасти не удалось, а пассажирок этого авто, 59-летнюю женщину и четырехлетнего ребенка - местных жительниц, госпитализировали в больницу с политравмами. Водитель грузовика не пострадал, по результатам медицинского освидетельствования на состояние опьянения был трезв", - говорится в сообщении.

По данному факту внесены сведения в единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Запорожье в ДТП погиб 14-летний подросток. Он, находясь на рулем автомобиля, совершил столкновения с другим транспортным средством. Также в аварии пострадали четыре человека.

Также сообщалось, что в Одесской области произошла авария с участием легкового автомобиля и грузовика. В результате ДТП погиб один человек, еще четыре получили травмы.

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