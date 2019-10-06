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В Запорожье в ДТП погиб подросток, есть пострадавшие

Новости » Происшествия    06.10.2019 - 09:19
В Запорожье в ДТП погиб подросток, есть пострадавшие
Фото: на месте ДТП в Запорожье (zp.npu.gov.ua)

Пострадали 4 человека, среди них подростки

В Запорожье вечером 5 октября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля, которым управлял несовершеннолетний, в результате чего один человек погиб и 4 пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу полиции области.

По данным правоохранителей, в Коммунарском районе по улице Чумаченко произошло столкновение автомобилей Hyunday и Daewoo Lanos. Несовершеннолетний водитель Hyunday не справился с управлением, вследствие чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с Daewoo Lanos.

Сообщается, что в результате инцидента пассажир Hyunday, парень в возрасте около 14 лет, умер от полученных травм. Водитель и еще двое пассажиров, лица 2004 и 2005 годов рождения, с телесными травмами были госпитализированы. Также в больницу попал водитель другого автомобиля.

"Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами). Устанавливаются все обстоятельства происшествия", - добавили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Хмельницкой области произошло ДТП с участием скорой и грузовика. В результате столкновения транспортных средств пострадали 44-летний водитель скорой, 19-летняя фельдшер и 61-летняя врач. За рулем грузовика находился 44-летний гражданин Болгарии, он не пострадал.

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