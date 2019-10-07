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В Одеській області в ДТП загинула людина та постраждали двоє дітей

Новини » Надзвичайні події    07.10.2019 - 00:13
В Одеській області в ДТП загинула людина та постраждали двоє дітей
Фото: ДТП в Одеській обл. (od.npu.gov.ua)

Біля Кароліно-Бугазу зіткнулися дві машини - четверо потерпілих

В Одеській області у результаті зіткнення автомобіля "ВАЗ" із "Opel Astra" ввечері 6 жовтня одна людина загинула та четверо постраждали, у тому числі - дві дитини. Про це передає відділ комунікації поліції Одеської області

Аварія сталася близько 17 години поблизу села Кароліно-Бугаз. За попередніми даними оперативників, водій "ВАЗу" виїхав на зустрічну смугу.

"Від отриманих травм 60-річний чоловік загинув на місці. За попереднім висновком лікарів, він був в алкогольному сп’янінні", - передає поліція.

Водійка "Opel Astra" та троє її пасажирів, серед яких - 10-річна дитина та немовля, отримали травми різного ступеню тяжкості. Усіх їх госпіталізовано.

В Одеській області в ДТП загинула людина та постраждали двоє дітей

Нагадаємо, також сьогодні стало відомо, що в Одеській області в селі Великий Дальник сталося зіткнення вантажного і легкового автомобілів, в результаті чого загинула одна людина, ще четверо отримали пошкодження.

Раніше повідомлялося, що в Запоріжжі сталося ДТП, в якому загинув неповнолітній. 14-річний хлопець, який був за кермом автомобіля, врізався в інше авто. В результаті аварії неповнолітній водій загинув на місці, ще 4 людини постраждали.

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