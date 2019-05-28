В одесской колонии ввели режим особых условий

В государственном учреждении "Южная исправительная колония (№ 51)" в Одессе, где 27 мая заключенные устроили бунт, ввели режим особых условий. Об этом сообщает пресс-служба исправительного учреждения.

С 28 мая в одесской колонии в соответствии со статьей 105 Уголовно-исполнительного кодекса Украины введен режим особых условий, при реализации которого усилена охрана, надзор за осужденными, и будут осуществляться другие дополнительные режимные мероприятия.

На период введения режима особых условий в колонии временно отменены свидания с осужденными, их посещение близкими родственниками или другими лицами, а также приостановлено посещение учреждения представителями средств массовой информации.

Напомним, ранее РБК-Украина писало о беспорядках в Южной исправительной колонии общего режима №51 28 апреля. По предварительной информации, внутри забаррикадировались около сотни заключенных. По уточненным данным, причиной бунта стало плохое питание.

В полиции сообщили, что в результате бунта в одесской колонии №51 пострадали четверо работников пенитенциарного учреждения.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что предварительно причиной бунта указываются обыски, которые проводили у осужденных. Заложниками бунтарей стали три медработника и три охранника, которые находились в локальных зонах колонии. Их уже освободили.

Позже стало известно, что во время бунта в одесской колонии № 51 пострадали пять работников исправительного учреждения.