В Одессе зафиксировали коронавирус в доме престарелых

В Одессе зафиксировали вспышку коронавируса COVID-19 в доме престарелых, заболели сразу пять человек. Об этом сообщил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров, передает "Думская".

Как отметил санврач, вспышка произошла в связи с несоблюдением санитарно-противоэпидемического режима. Среди заболевших - трое медицинских работников. Первый случай инфицирования был зафиксирован 17 апреля.

По данным СМИ, вспышка произошла в частном доме престарелых "Символ Заботы" на Долгой улице.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что около половины жертв коронавируса в Европе были постояльцами домов престарелых и интернатов. По данным ВОЗ, люди с физическими или умственными недостатками в более взросло возрасте более подвержены коронавирусу.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киевской области коронавирус обнаружили еще в двух общежитиях в Бориспольском районе и Гостомеле. Пока заболели военнослужащий и медицинская работница.

Отметим, по состоянию на утро 24 апреля в Украине количество зараженных коронавирусом возросло до 7647 человек. Из них за прошлые сутки подтвердили 477 новых заболеваний. Умерли в Украине 193 пациента с COVID-19, из них 6 - за прошлые сутки.