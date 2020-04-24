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Коронавирус в Украине: количество новых случаев уменьшилось

Новости » Коронавирус     24.04.2020 - 09:19
Коронавирус в Украине: количество новых случаев уменьшилось
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Украине за сутки заразились 477 человек

По состоянию на утро 24 апреля в Украине возросло количество зараженных коронавирусом до 7647 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По сравнению со вчерашним днем, число новых случаев коронавируса уменьшилось на 101. Вчера был установлен антирекорд - 578 зараженных, а сегодня - 477.

Так, на сегодня в Украине 7647 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 193 летальных, 601 пациент выздоровел.

Напомним, ранее в Минздраве заявили, что система здравохранения Украины пока справляется с ростом больных коронавирусом. Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что карантин в Украине будет продлен, поскольку ранее было зафиксировано нарушение карантинных мер.

Также президент Владимир Зеленский заявил, что карантин в Украине начнет смягчатся при двух ключевых условиях: в течение 10 дней процент выявленных заболеваний не изменяется или остается в пределах 5%; больницы заполнены пациентами с коронавирусом менее чем на половину.

Более того, премьер-министр Денис Шмыгаль озвучит детальный сценарий, который содержит пять этапов выхода Украины из карантина. А пока карантин продлили до 11 мая.

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