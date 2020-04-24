В Одесі зафіксували коронавірус в будинку престарілих

В Одесі зафіксували спалах коронавіруса COVID-19 в будинку престарілих, захворіли відразу п'ять осіб. Про це повідомив головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров, передає "Думская".

Як зазначив санлікар, спалах відбувся в зв'язку з недотриманням санітарно-протиепідемічного режиму. Серед захворілих - троє медичних працівників. Перший випадок інфікування був зафіксований 17 квітня.

За даними ЗМІ, спалах відбувся в приватному будинку престарілих "Символ Турботи" на Довгій вулиці.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що близько половини жертв коронавіруса в Європі були постояльцями будинків престарілих та інтернатів. За даними ВООЗ, люди з фізичними або розумовими вадами в більш виросло віці більш схильні коронавирусу.

Раніше РБК-Україна писало, що в Київській області коронавірус виявили ще у двох гуртожитках в Бориспільському районі та Гостомелі. Поки захворіли військовослужбовець і медична працівниця.

Зазначимо, станом на ранок 24 квітня в Україні кількість заражених коронавірусом зросла до 7647 людина. З них за минулу добу підтвердили 477 нових захворювань. Померли в Україні 193 пацієнта з COVID-19, з них 6 - за минулі добу.