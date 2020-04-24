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В Украине за сутки от коронавируса умерли 6 человек

Новости » Коронавирус     24.04.2020 - 09:20
В Украине за сутки от коронавируса умерли 6 человек
Иллюстративное фото (flickr)

Число умерших от COVID-19 в Украине превысило 190

Число смертельных случаев от осложнений, вызванных COVID-19, достигло 193. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

За последние сутки было зафиксировано 6 новых смертей от инфекции. Напомним, 23 апреля сообщалось о 187 случаях смерти.

"В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 193 человека, из них 99 мужчин и 94 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%)", - сообщили в Минздраве.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области зафиксировали увеличение числа смертей от коронавируса. За предыдущие сутки скончались четверо пациентов. Все больные имели тяжелые формы пневмонии. Также в Черновицкой области от коронавируса умерли два медика.

РБК-Украина писало, что, по данным ученых Института будущего человечества Оксфордского университета, Австралийского национального университета и Гарвардского университета, при самом лучшем сценарии развития ситуации в Украине коронавирусом могут заразится 33-65 тыс. украинцев.

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