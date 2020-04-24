Под Киевом еще в двух общежитиях выявили коронавирус

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пока заболели военнослужащий и медицинская работница

Коронавирус в Киевской области обнаружили еще в двух общежитиях. Об этом на брифинге рассказал временно исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

По его словам, на сегодня продолжается санитарная обработка еще двух общежитий, где выявлены случаи коронавируса.

"Первый - в Бориспольском районе в селе Петропавловское. В общежитии проживает инфицированная медработница, с семьей она занимает отдельное крыло с собственной кухней и санузлом. Всего там 43 жильца, у всех взяли образцы на ПЦР-тест", - отметил Володин.

Второй случай был выявлен в Гостомеле у военнослужащего Национальной гвардии, который с семьей проживает в общежитии.

"Болезнь выявили во время плановой проверки. Сейчас он в инфекционном отделении Ирпенской центральной городской больницы. У членов его семьи взяли необходимые анализы", - добавил Володин.

Напомним, ранее сообщалось, что коронавирус выявили почти у 80 жильцов общежития в Вишневом Киевской области. Также сообщалось о двух летальных случаях. Известно, что всех жильцов проверили на наличие инфекции, общежитие взяли в оцепление бойцы Национальной гвардии.