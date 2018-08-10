В Одессе столкнулись шесть автомобилей, есть пострадавшая

В результате ДТП пострадала женщина, которая находилась в салоне "Форда"

Вчера, 9 августа, в Одессе на проспекте Шевченко столкнулись шесть автомобилей, в результате чего пострадала женщина. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Как отмечается, авария произошла вчера около 21 часов вечера. 28-летний водитель BMW, двигаясь по проспекту Шевченко со стороны Шампанского переулка в направлении площади 10 Апреля, выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault Clio. В результате аварии BMW совершил столкновение с еще 4 припаркованными рядом автомобилями - Nissan Almera, Ford - Fusion, Toyota - Corolla и Mercedes Benz.

Фото: авария в Одессе

"В результате ДТП пострадала женщина, которая находилась в салоне "Форда". С телесными повреждениями она была госпитализирована", - говорится в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Напомним, что в Одесской области столкнулись авто и микроавтобус, в результате чего погиб мужчина и пострадали 7 человек.

Также в Херсонской области столкнулись грузовик и автомобиль, погибли двое детей. На автодороге Одесса-Мелитополь-Новоазовск столкнулись автомобиль Mazda-3 и грузовик "МАЗ". 44-летний водитель автомобиля Mazda-3, двигаясь в направлении города Геническ, выехал на встречную полосу и вьехал в стоячую грузовик "МАЗ". Двух взрослый госпитализировали