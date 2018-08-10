В Одесі зіткнулись шість автомобілів, є постраждала

Внаслідок ДТП постраждала жінка, яка знаходилася в салоні "Форда"

Вчора, 9 серпня, в Одесі на проспекті Шевченка зіткнулись шість автомобілів, внаслідок чого постраждала жінка. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Як зазначається, аварія сталася вчора близько 21 години вечора. 28-річний водій BMW, рухаючись по проспекту Шевченка з боку Шампанського провулку в напрямку площі 10 Квітня, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з Renault Clio. В результаті ДТП BMW здійснив зіткнення з ще 4 припаркованими поряд автомобілями - Nissan Almera, Ford - Fusion, Toyota - Corolla та Mercedes Benz.

Фото: аварія в Одесі

"Внаслідок ДТП постраждала жінка, яка знаходилася в салоні "Форда". З тілесними ушкодженнями її було госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Нагадаємо, що в Одеській області зіткнулись авто та мікроавтобус, внаслідок чого загинув чоловік та постраждали 7 людей.

Також у Херсонській області зіткнулись вантажівка та автомобіль, загинули двоє дітей. На автодорозі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ зіткнулись автомобіль Mazda-3 та вантажівка "МАЗ". 44-річний водій автомобіля Mazda-3, рухаючись в напрямку міста Генічеськ, виїхав на зустрічну смугу та в'їхав у стоячу вантажівку "МАЗ". Двох дорослий госпіталізували